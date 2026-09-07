OLTRE 30MILA IN PISTA

David Guetta incanta e fa ballare Milano

L'unica data italiana del "Monolith Tour" del più grande dj al mondo"trasforma l'Ippodromo San Siro in una gigantesca pista da ballo

07 Set 2026 - 12:43
01:09 
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