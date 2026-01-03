Logo Tgcom24
Mondo
LA TESTIMONIANZA

Crans-Montana, 15enne: "A Le Constellation"250 euro per una bottiglia"

Il ragazzo ha frequentato ogni sera il locale durante le vacanze di Natale e Capodanno con i suoi amici

di Francesca Canto
03 Gen 2026 - 19:09
01:35 

"Prima della tragedia, ci andavamo tutte le sere anche perché - è brutto da dire - vendevano alcol ai minorenni". Un'accusa forte, ancora da dimostrare, quella di questo ragazzo del Canton Ticino, che a soli 15 anni ha frequentato ogni sera Le Constellation durante le vacanze di Natale e Capodanno con i suoi amici. Solo a causa della fila lunghissima all'ingresso non erano dentro quando tutto è andato a fuoco. "Per Capodanno avevo sentito una cifra di 250 euro per una bottiglia" ha aggiunto. Proprio una di quelle bottiglie accompagnata da un bengala è stato l'innesco della tragedia.
 

  

 

crans-montana