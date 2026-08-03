"Come sono arrivato fino a qua": il reportage della nostra inviata

Da Ceuta il modo più rapido per raggiungere le coste iberiche è affidarsi ai trafficanti di uomini. Arrivano in tarda serata, caricano piccoli gruppi di ragazzi su imbarcazioni veloci e poi dritti verso le coste. Ma tutto ha un costo e qui si parla di cifre che possono arrivare fino a 10mila euro. E chi non ha il denaro è costretto ad aspettare l'asilo politico o un miracolo. Chi è riuscito a sfuggire alla Guardia Civil si rifugia nei boschi o nel quartiere arabo sperando nella solidarietà dei residenti. "Sognavamo l'Europa, ma oltre il confine abbiamo trovato solamente fame e abbandono" dicono. Per bere o mangiare bisogna affidarsi all'esercito o alla benevolenza degli abitanti, che vivono a metà tra la paura e la pietà.