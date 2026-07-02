Mondadori

"Ci basterà mangiare il vento", di Gianluca Gotto

La storia di un uomo che cerca di salvarsi dal dolore, trasformando la spiritualità in una forma di controllo e distacco

di Paola Cambiaghi
02 Lug 2026 - 19:15
01:24 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Un racconto potente e sincero, perché stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento.

libri in tv