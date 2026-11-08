"Carburanti cari? La gente capirà quanto sono importanti"

"Io come economista integralista dico 'no i prezzi dei carburanti devono aumentare perché la gente deve capire che c'è scarsità, che c'è una grave crisi... Deve ridurre i consumi, deve andare più piano, deve rispettare i limiti di velocità e soprattutto capire l'importanza strategica del gasolio che è una risorsa enorme...". È quanto affermato dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, in merito alla scadenza del taglio delle accise sul gasolio deciso con il decreto Mef-Mase il 28 ottobre scorso e scaduto l'8 novembre.