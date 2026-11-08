SCADUTO IL TAGLIO DELLE ACCISE SUL GASOLIO

"Carburanti cari? La gente capirà quanto sono importanti"

"Gli sconti sul gasolio sono costati 2.2 miliardi di euro..."Le"riduzioni delle tasse non sono una passeggiata, qualcuno le deve pagare", afferma il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli

08 Nov 2026 - 11:19
07:50 
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"Io come economista integralista dico 'no i prezzi dei carburanti devono aumentare perché la gente deve capire che c'è scarsità, che c'è una grave crisi... Deve ridurre i consumi, deve andare più piano, deve rispettare i limiti di velocità e soprattutto capire l'importanza strategica del gasolio che è una risorsa enorme...". È quanto affermato dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, in merito alla scadenza del taglio delle accise sul gasolio deciso con il decreto Mef-Mase il 28 ottobre scorso e scaduto l'8 novembre. 

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