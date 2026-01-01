Logo Tgcom24
passando per Achille Lauro e Demi Moore

"Buon 2026", da Vasco Rossi a Lady Gaga gli auguri delle star

Si uniscono i messaggi di Achille Lauro, Lady Gaga, Madonna e Al Bano

di Eleonora Rossi Castelli
01 Gen 2026 - 13:35
