Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Box Office

"Buen Camino" di Checco Zalone, è record: è il film che ha incassato di più

La pellicola di Nunziante ha superato "Avatar"

di Michelangelo Iuliano
18 Gen 2026 - 12:54
01:26 
video evidenza
checco zalone
cinema