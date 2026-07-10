"Ambizione e disincanto", gli 80 anni della Repubblica italiana secondo Gavino Angius

Storico esponente della sinistra italiana e senatore per oltre un decennio, Gavino Angius racconta il sogno democratico italiano dal dopoguerra fino al boom economico. Ma anche le rotture, le crisi e i terrorismi che hanno fatto cadere quel sogno in - appunto - un disincanto. Fino alla paralisi degli ultimi anni: "Ci sono stati anche alcuni errori della sinistra su cui bisogna riflettere".