"Acqua, scatolame e contanti in casa": così Londra si prepara alla guerra

Acqua in bottiglia, scatolame, contanti e una radio a manovella. È il kit che il governo britannico chiede a ogni famiglia di tenere in casa. Si chiama "Be ready" ("Siate pronti"), tre anni di campagna e un obiettivo preciso: che ogni casa sappia cavarsela da sola per tre giorni. La lista è dettagliata: tre litri d’acqua al giorno a persona, cibo in scatola da mangiare senza cuocerlo, torcia, power bank, contanti, copie dei documenti. Per i neonati, latte già pronto: potrebbe non esserci modo di bollire l’acqua. E tutto in un unico posto, facile da trovare al buio. “Vigili, non allarmati", raccomanda il ministro della difesa Wes Streeting. Ma le minacce sono concrete: sabotaggi, attacchi informatici e a infrastrutture strategiche da parte di mosca e Teheran.