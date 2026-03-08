Accise, Giorgia Meloni"apre al taglio

L'idea era in campo da tempo e ora - per fermare il caro benzina - Giorgia Meloni raccoglie l'appello bipartisan lanciato da Elly Schlein e apre al taglio delle accise. Si tratta di un meccanismo già previsto ai tempi del governo Conte, e reso più efficace con un decreto nel 2023, spiega la premier via social, che prevede di utilizzare l'extragettito dell'Iva per abbassare le accise sulla benzina. Era stata Elly Schlein, chiudendo la campagna di ascolto del Pd, a rilanciare ieri questa proposta.