Zurigo, sboccia il fiore cadavere: è il più grande e puzzolente del mondo

Nella foresta pluviale di Masoala, nello zoo di Zurigo, è sbocciata la rarissima Amorphophallus Titanum, cosiddetto fiore cadavere, pianta in via d’estinzione originaria di Sumatra. Nota per la sua infiorescenza imponente e per l'intenso odore di carogna, fiorisce solo per pochi giorni ogni diversi anni. Il fiore, che può superare i tre metri, emana il suo caratteristico odore solo per sei ore, attirando insetti impollinatori. L'evento, raro e affascinante, rappresenta anche un'occasione per sensibilizzare sulla tutela delle specie a rischio.