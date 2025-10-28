Zurigo, gli aerei non riescono ad atterrare a causa del forte vento

La tempesta Benjamin nei giorni scorsi ha colpito Svizzera e Francia con venti che hanno raggiunto i 100 km/h. Questo ha causato non pochi problemi all'aeroporto di Zurigo, con alcuni aerei che non sono riusciti ad atterrare proprio a causa delle violenti raffiche. In alcuni casi i piloti sono stati costretti a riprendere quota a pochi metri dalla pista. In particolare i voli di Swiss, SunExpress e British Airways hanno dovuto ripetere più volte l’avvicinamento o dirottare verso altri scali, mentre alcuni voli sono stati temporaneamente sospesi.