Fuori dal tempo Zoda presenta "DEMO", un archivio emotivo digitale

"DEMO" è il nuovo progetto di ZODA, un archivio emotivo e digitale fuori dal tempo. Non un album, ma un'esperienza sensoriale racchiusa in una chiavetta USB trasparente con 7 brani connessi tra loro, file nascosti e contenuti esclusivi. Un progetto irripetibile per chi ha ancora il coraggio di ascoltare davvero.