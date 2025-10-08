Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Fuori dal tempo

Zoda presenta "DEMO", un archivio emotivo digitale

"DEMO" è il nuovo progetto di ZODA, un archivio emotivo e digitale fuori dal tempo. Non un album, ma un'esperienza sensoriale racchiusa in una chiavetta USB trasparente con 7 brani connessi tra loro, file nascosti e contenuti esclusivi. Un progetto irripetibile per chi ha ancora il coraggio di ascoltare davvero.

08 Ott 2025 - 16:09
12:47 