Zlatan Ibrahimovic protagonista a "This Is Me"

La celebrazione del talento dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Da mercoledì 15 ottobre in prima serata su Canale 5 Silvia Toffanin torna con la seconda edizione di "This is Me", prodotto per Mediaset da Fascino pgt. Tre serate evento tra ricordi, parole, emozioni insieme a grandi ospiti... come Zlatan Ibrahimović, Laura Pausini, Christian de Sica... e ancora Eleonora Abbagnato, Gigi D'Alessio, Alberto Tomba e molti altri.