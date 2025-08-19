Zelensky, vestito buono per il vertice di Washington

Sempre cravatta rossa per Trump, sempre nero totale per Zelensky. Ma stavolta il presidente ucraino si presenta in giacca e nello Studio Ovale riceve l'elogio dei"cronistidi Francesca Romanelli
Colloqui di pace al centro della scena, ma anche l’abito si ritaglia la sua parte da protagonista. Sempre cravatta rossa per Trump, sempre nero totale per Zelensky. Ma stavolta il presidente ucraino si presenta in giacca – molto più formale del febbraio scorso - e nello Studio Ovale riceve l’elogio del cronista Glenn di Real America’s Voice che lo derise durante l’incontro precedente con il presidente americano.
