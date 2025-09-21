Zelensky vedrà Trump a New York

A margine dell'Assemblea generale dell'Onudi Isabella Josca
Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, per spingere sulle sanzioni contro Mosca e discutere le garanzie di sicurezza per Kiev, ma dovrà far fronte ai segnali in arrivo da Washington.
