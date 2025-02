Zelensky sfida Trump sulle terre rare

L'Ucraina non è ancora disposta a firmare un accordo con gli Stati Uniti sull'accesso alle terre rare: è quanto riporta l'emittente televisiva ucraina Hromadskem, citando fonti della presidenza di Kiev. Secondo le fonti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è disposto a firmare un accordo che "non riflette alcuna partnership" e prevede solo "un impegno unilaterale da parte dell'Ucraina".