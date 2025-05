"Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da lunedì, per fornire le basi necessarie alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Di persona. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video diffuso sui social.