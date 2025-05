Zelensky non va a Istanbul e accusa Putin: "Non è serio"

Tensione e scambio di insulti tra Zelensky e Mosca nel giorno dei colloqui diretti Russia-Ucraina a Istanbul. Il presidente ucraino, ad Ankara per incontrare il leader turco Erdogan, non si recherà sulla città del Bosforo dopo che Putin ha disertato l'appuntamento inviando una delegazione guidata dal consigliere del Cremlino Medinsky. "Una farsa, la Russia non prende seriamente i negoziati", l'accusa di Kiev. Immediata la replica di Mosca. Il ministro degli Esteri Lavrov ha bollato Zelensky come "una persona penosa", la sua portavoce Zakharova lo ha definito "un clown fallito".