Zelensky lancia"un appello alla coesione

Un vertice a quattro a Downing Street, i leader di Gran Bretagna, Ucraina, Francia e Germania riuniti a Londra per discutere dello stato dei negoziati e quel piano di pace di Trump visto e rivisto, ma ancora senza alcun accordo, tanto meno una firma. Un incontro che avviene nel pieno della spaccatura tra Washington e Bruxelles, in seguito alla pubblicazione della nuova strategia di sicurezza nazionale americana. Tanto che subito Zelensky ha lanciato un appello alla coesione, cruciale per il futuro di Kiev: "E' fondamentale l'unità tra Europa, Ucraina e Stati Uniti, solo insieme possiamo mettere fine a questa guerra con una pace dignitosa per l'Ucraina". Comincia cosi' la settimana diplomatica di Zelensky, che in serata sarà a Bruxelles per colloqui con i vertici dell'Unione Europea e della Nato.