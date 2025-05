Zelensky in Turchia: "Qui per la pace ma la delegazione russa è 'decorativa'"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato in Turchia, dove parteciperà ai colloqui per il cessate il fuoco con la Russia. Zelensky ha detto che "aspetterà Putin" in Turchia "di persona". "La nostra delegazione - ha detto - è al massimo livello: il Ministero degli Esteri, il mio ufficio, l'esercito, i nostri servizi segreti, rappresentanti di tutte le agenzie di intelligence, tra l'altro. Vogliamo prendere qualsiasi decisione che possa portare a una pace attesa e giusta. Per quanto riguarda gli incontri ad alto livello, inizieremo con l'incontro con il presidente Erdogan, con tutta la delegazione turca allargata. Siamo in contatto con la parte americana. Penso che saranno presenti anche in Turchia ad alto livello. Vediamo. Non conosco ancora ufficialmente il livello dei russi, ma da quello che vediamo sembra più un livello 'decorativo'... Penseremo a cosa fare dopo, quali saranno i nostri passi, dopo aver parlato con il presidente Erdogan. Penso che avremo diverse ore per un discorso importante e per prendere decisioni molto importanti. Dobbiamo capire qual è il livello della delegazione russa, quale mandato ha, se è in grado di prendere decisioni da sola. Perché sappiamo tutti chi prende le decisioni in Russia".