Zelensky in prima linea a Dobropillia: l'incontro con i militari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a Dobropillia, città del Donetsk di recente riconquistata da Kiev, per incontrare i militari impegnati al fronte. Durante la visita, ha ascoltato i rapporti dei comandanti e affrontato i temi più urgenti legati alla situazione in prima linea. Zelensky ha sottolineato l’importanza di rafforzare la produzione di armi e droni, elementi cruciali nella strategia difensiva e offensiva dell’esercito ucraino. Nel corso dell’incontro, il presidente ha ribadito il sostegno del governo alle brigate impegnate nell’area e ha ringraziato i soldati per il loro impegno sul campo. Il viaggio nel Donetsk rappresenta un nuovo segnale di vicinanza del leader ucraino alle forze armate, in un momento in cui la guerra continua a intensificarsi lungo la linea del fronte orientale.