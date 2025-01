Zelensky in Italia, Mattarella: "Costante sostegno a Kiev"

Il Capo dello Stato Mattarella, incontrando Zelensky al Quirinale, ha confermato "la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina, contro l'aggressione della Federazione russa. Lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa". Il leader ucraino ha quindi invitato Mattarella in Ucraina: "L'ultima volta di un presidente italiano in Ucraina è stato 25 anni fa. Quindi è opportuno soprattutto ora che stiamo parlando della conferenza per la ricostruzione".