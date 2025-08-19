Logo Tgcom24
Zelensky, il botta e risposta con il reporter che lo criticò per il vestito

Il presidente ucraino si è presentato da Trump con la giacca e non in divisa militare

19 Ago 2025 - 11:29
 Nel vertice di lunedì tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca c'è stato anche spazio per uno scambio di battute tra il leader di Kiev e il reporter che lo aveva criticato per il suo outfit nella sua precedente visita a Washington, dove si era presentato in divisa militare. "Io mi sono cambiato ma il tuo vestito è lo stesso", ha detto Zelensky sorridendo verso il giornalista che, invece, in questa occasione, si è complimentato con lui. Questa volta Zelensky si è presentato in completo nero, seppure senza cravatta.

