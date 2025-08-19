Zelensky dona a Trump la mazza da golf ricevuta da un soldato ferito

Il Presidente Usa contraccambia con chiavi simboliche Casa Bianca
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha regalato ieri al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, una mazza da golf che aveva ricevuto in dono che da un soldato ucraino ferito: lo ha reso noto l'ufficio presidenziale ucraino, come riporta la Cnn.
La mazza apparteneva in precedenza a Kostiantyn Kartavtsev, un sergente minore che ha perso una gamba nei primi mesi dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il golf è diventato parte della riabilitazione del sottufficiale ferito, ha detto Zelensky a Trump mentre gli consegnava il regalo.
"Il capo di Stato (Zelensky) ha anche mostrato un video in cui Kostiantyn Kartavtsev chiede al presidente degli Stati Uniti di aiutare l'Ucraina a porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura", ha dichiarato l'ufficio presidenziale ucraino in un comunicato. "Donald Trump ha accettato il regalo, ha registrato un video in cui ringrazia il guerriero ucraino per la mazza da golf e ha consegnato al presidente dell'Ucraina le chiavi simboliche della Casa Bianca".
Lo scambio di doni rappresenta un ulteriore cambiamento di tono rispetto alla precedente visita di Zelensky alla Casa Bianca, quando Trump e il vicepresidente JD Vance avevano criticato aspramente il presidente ucraino, definendolo irrispettoso e ingrato davanti alle telecamere di tutto il mondo, commenta l'emittente.
Commenti (0)