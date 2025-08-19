Zelensky dona a Trump la mazza da golf ricevuta da un soldato ferito

"Il capo di Stato (Zelensky) ha anche mostrato un video in cui Kostiantyn Kartavtsev chiede al presidente degli Stati Uniti di aiutare l'Ucraina a porre fine alla guerra con una pace giusta e duratura", ha dichiarato l'ufficio presidenziale ucraino in un comunicato. "Donald Trump ha accettato il regalo, ha registrato un video in cui ringrazia il guerriero ucraino per la mazza da golf e ha consegnato al presidente dell'Ucraina le chiavi simboliche della Casa Bianca".