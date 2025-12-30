Zelensky: "Da Mosca solo menzogne per sabotare negoziati"

E' il commento all'accusa di aver tentato di scagliare un fitto sciame di droni contro la residenza personale di Putindi Luca Pesante
"Quelle di Mosca sono menzogne create ad arte per sabotare i negoziati". E' il lapidario commento di Volodimir Zelensky all'accusa di aver tentato di scagliare un fitto sciame di droni contro la residenza personale di Putin, nei boschi del lago Valdai, nella regione già più volte colpita di Novgorod. Eppure questa volta, a differenza delle altre, del presunto attacco oltre confine non c'è nessuna traccia.