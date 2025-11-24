Zelensky avverte: "Putin vuole infrangere il principio d'integrità territoriale"

Parlando al parlamento in Svezia, Volodymyr Zelensky ha lanciato un nuovo allarme: secondo il presidente ucraino, Vladimir Putin vuole infrangere il principio di integrità territoriale. Le sue parole sono arrivate in una fase definita “critica” per il sostegno all’Ucraina, nel pieno dei negoziati sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Il piano statunitense in 28 punti, pensato per mettere fine a quasi quattro anni di guerra, ha suscitato preoccupazione a Kiev e in diverse capitali europee, timorose che la proposta risulti troppo accomodante verso Mosca. Zelensky ha ribadito che l’Ucraina sta lavorando “a stretto contatto con gli Stati Uniti, con i partner europei e con molti altri” per definire passi concreti che possano portare sicurezza e una soluzione duratura.