Zelensky attacca Trump: "Vive nella bolla di disinformazione di Putin"

Tensione tra Ucraina e Stati Uniti il giorno dopo il vertice di Riad tra Washington e Mosca. Dopo che Trump si è detto 'deluso' dalla reazione di Kiev, Zelensky critica per la prima volta il nuovo presidente Usa. "Trump vive in uno spazio di disinformazione russa. Aiuta Putin ad uscire dall'isolamento", dice affermando comunque di voler mettere fine alla guerra entro l'anno. In merito ai sondaggi che vedrebbero il tasso di fiducia dei cittadini ucraini al 4% verso Zelensky, il presidente spiega: "Sono informazioni che provengono dalla Russia".