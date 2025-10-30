Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
missili e droni

Zaporizhzhia, attacco russo nella notte: almeno 13 feriti

Secondo il governatore della regione, tra i feriti ci sarebbero anche sei bambini.

30 Ott 2025 - 08:55
01:24 

Le Forze armate russe hanno  colpito nella notte la regione ucraina di Zaporizhzhia con  missili e droni. Lo ha riferito il governatore regionale  Ivan Fedorov sul proprio canale Telegram. "Gli occupanti  hanno sferrato su Zaporizhzhia almeno venti attacchi con  droni e otto con missili. Diversi piani di un dormitorio  sono stati distrutti", ha scritto Fedorov. Secondo il  governatore, nell'attacco sono rimaste ferite 13 persone,  tra cui sei bambini. A tutti i feriti è stato prestato il  necessario soccorso medico. 