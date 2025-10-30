Zaporizhzhia, attacco russo nella notte: almeno 13 feriti

Le Forze armate russe hanno colpito nella notte la regione ucraina di Zaporizhzhia con missili e droni. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov sul proprio canale Telegram. "Gli occupanti hanno sferrato su Zaporizhzhia almeno venti attacchi con droni e otto con missili. Diversi piani di un dormitorio sono stati distrutti", ha scritto Fedorov. Secondo il governatore, nell'attacco sono rimaste ferite 13 persone, tra cui sei bambini. A tutti i feriti è stato prestato il necessario soccorso medico.