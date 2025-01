Zaia attacca sul terzo mandato: parlamentari lì da 30 anni

E' un messaggio unico - "via il vincolo del terzo mandato" - quello che la Lega manda al governo da Palazzo Balbi, sede della presidenza della Regione Veneto. Perché, continua a ripetere Luca Zaia (al momento non ricandidabile) la questione del terzo mandato "è un'anomalia tutta nostra". Ed "è stucchevole - chiosa - che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento". "Io - avverte - ho delle priorità, e la principale si chiama Veneto. Quindi 'Veneto first', perché è giusto che l'amministratore delegato di questa regione rispetti e segua i veneti". Tant'è. La corsa per la presidenza del Veneto resta un libro tutto da scrivere. Nel mezzo, tra l'altro, c'è la 'zeppa' istituzionale del ricorso di Palazzo Chigi contro la legge in Campania che chiede la stessa cosa per De Luca.