Yemen, le immagini dell'aeroporto di Sanaa prima e dopo l'attacco israeliano

Le foto satellitari hanno mostrato i gravi danni subiti dall'aeroporto di Sanaa, in Yemen, a seguito dei bombardamenti israeliani di martedì. L’esercito israeliano ha bombardato l’aeroporto nella capitale yemenita controllata dai ribelli, dichiarando di aver "disattivato" lo scalo in un attacco che ha lasciato aerei commerciali in fiamme sulla pista, mentre i jet da combattimento colpivano centrali elettriche e altri obiettivi. L'attacco diurno su Sanaa, controllata dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran dal 2014, è arrivato come parte del secondo giorno di raid israeliani in risposta al lancio di un missile balistico Houthi che ha colpito i pressi dell’aeroporto internazionale Ben-Gurion, vicino a Tel Aviv. Gli Houthi hanno dichiarato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno sette persone e ne hanno ferite altre 74 in due giorni.