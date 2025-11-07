Xi Jinping inaugura la super portaerei Fujian

Il presidente Xi Jinping, nei panni di commander-in-chief delle forze armate cinesi, ha partecipato alla cerimonia di messa in servizio della portaerei Fujian, tenuta il 5 novembre presso il porto navale di Sanya, nella provincia meridionale di Hainan, procedendo anche all'ispezione della nave più avanzata tecnologicamente nella disponibilità della Marina con la sua catapulta elettromagnetica. Xi, nel resoconto e nelle immagini del network statale Cctv, ha consegnato la bandiera dell'Esercito popolare di liberazione al capitano e al commissario politico della Fujian, posando poi per una foto di gruppo.