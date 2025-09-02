Logo Tgcom24
dopo il summit Sco

Xi e Putin a Pechino, la sfida agli Usa e all'Occidente

Solide le relazioni sino-russe"per nuova governance globale

02 Set 2025 - 10:01
E' stato un incontro denso tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin a Pechino nel terzo giorno della visita "senza precedenti" - come l'ha definita il Cremlino - del numero uno di Mosca in Cina per prendere parte prima al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Tianjin, che si è concluso, e poi alla grande Parata della Vittoria prevista in piazza Tienanmen. I due leader hanno approfittato dell'incontro per mettere sul tavolo la loro visione alternativa a quella unilateralista rappresentata dal presidente Usa Donald Trump, mai citato nel resoconto ufficiale del summit.

