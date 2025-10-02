Logo Tgcom24
CAMBIO DI FORMULA

Xbox Game Pass: ecco il piano Premium

Game Pass Standard cambia nome e accoglie una serie di novità.

02 Ott 2025 - 10:58
01:10 
xbox

