Woody Allen: "Putin ha torto ma sbagliato interrompere le relazioni artistiche"

Polemiche per la partecipazione di Woody Allen alla Settimana internazionale del cinema di Mosca. Il regista americano, intervenuto in video-collegamento, ha lodato il cinema russo e ha scherzato sull'idea di girare un film a Mosca o San Pietroburgo. Dall'ucraina una dura condanna: il ministro degli Esteri di Kiev ha definito la sua presenza un insulto alle vittime del conflitto. "Penso che Putin sia nel torto - si è difeso il regista - ma non credo che la cultura debba essere zittita"