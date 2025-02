William e l'amore per la Scozia

William erede al trono di Inghilterra, dal padre Carlo e dalla Regina Elisabetta ha ereditato anche l'amore per la Scozia. Il principe William non ha mai fatto segreto del suo particolare legame con la Scozia e, se mai ce ne fosse stato bisogno, lo ha ancora una volta dimostrato nei giorni scorsi, quando, durante una visita in una fattoria del luogo, ha dichiarato il suo sentimento per queste terre: "I love countryside"- io amo la campagna ha detto mentre partecipava a un convengo sull'agricoltura. D'altronde le immagini di William e Harry bambini di circa trent'anni fa che giocavano sulle rocce attraversate da un torrente in terra scozzese, vigilati dagli occhi sereni di papà Carlo, aiutano probabilmente a capire come nasca e cresca questo sentimento nell'animo dei Windsor.