William come Lady Diana: il principe visita l'associazione fondata dalla madre

Il Principe William ha fatto visita a Child Bereavement UK, l’associazione nata nel 1994 con il sostegno della principessa Diana per offrire supporto gratuito a bambini e famiglie colpite dalla perdita di una persona cara. Durante l’incontro a Widnes, nel Cheshire, William ha ascoltato le testimonianze di adolescenti che hanno affrontato il lutto, sottolineando l'importanza dell’assistenza emotiva in momenti difficili. Il principe, che è mecenate dell’ente dal 2009, ha ribadito il suo impegno nel portare avanti l'impegno della madre, che si era sempre battuta per il benessere dei più vulnerabili.