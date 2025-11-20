Whale Chart indica rotte più sicure per le balene

Una rotta più sicura, anche per chi vive sotto la superficie del mare. Il World Shipping Council ha pubblicato la terza edizione della Whale Chart, la mappa interattiva che riunisce in un'unica fonte globale tutte le misure - obbligatorie e volontarie - per ridurre il rischio di collisioni tra navi e balene e contenere l'inquinamento acustico subacqueo. Lo strumento, pensato per gli operatori del trasporto marittimo, indica zone di protezione stagionali, limiti di velocità e variazioni di rotta in aree critiche di tutto il mondo, consentendo agli equipaggi di pianificare viaggi più sostenibili e rispettosi della fauna marina. La nuova edizione include aggiornamenti sulle coste occidentali degli Stati Uniti e nella Columbia britannica meridionale, aree dove il traffico marittimo incrocia le rotte di migrazione di diverse specie di cetacei.