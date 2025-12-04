West Virginia, camion sospeso nel vuoto: l'incredibile salvataggio sul ponte

Un camion è rimasto in bilico oltre il guardrail dopo essere uscito dalla carreggiata mentre attraversava un ponte in West Virginia. L'incidente è avvenuto durante una fitta nevicata, con l'asfalto reso insidioso dal ghiaccio. L'autista ha perso il controllo del tir mentre percorreva l'autostrada, finendo contro la barriera di protezione che non ha retto l'urto. La cabina è rimasta sospesa fuori dal ponte, creando un rischio estremo per chi era alla guida. A intervenire sono state squadre di soccorso specializzate, che si sono calate dall'alto per raggiungere il camion. Gli operatori hanno agganciato il mezzo con cavi di sicurezza e hanno lavorato per mettere in salvo l'autista.