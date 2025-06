West Cork, commemorazione a 40 anni dalla strage del volo Air India

A 40 anni dalla tragedia del volo Air India 182, i familiari delle vittime si sono ritrovati a West Cork, in Irlanda, per una cerimonia commemorativa. Durante l'evento, sono state deposte corone di fiori in memoria delle 329 persone che persero la vita nel giugno 1985, quando l’aereo fu abbattuto al largo delle coste irlandesi. Si trattò del più grave disastro aereo mai avvenuto in Irlanda e in Canada. Tra le vittime, numerose intere famiglie, per lo più cittadini canadesi di origine indiana.