Webinar di Francesca Albanese nelle scuole, Valditara manda gli ispettori

Il ministro dell'Istruzione Valditara ha mandato gli ispettori in un liceo di Pontedera (Pisa) dopo l'intervento di Francesca Albanese, preceduto da altri due incontri in altrettanti istituti toscani. "Ispezione immediata per verificare la realtà dei fatti e l'eventuale responsabilità di organi scolastici", scrive il ministro, perché "se comprovate" le affermazioni attribuite ad Albanese durante quel webinar potrebbero costituire ipotesi di reato". Secondo Matteo Bagnoli, consigliere pisano di Fdi, la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati avrebbe "accusato il governo di 'fascismo' e di complicità in un genocidio".