Washington, rimossa la scritta "Black Lives Matter": Trump posta il video

Donald Trump ha condiviso su Truth un video che mostra la rimozione della Black Lives Matter Plaza, una slargo sulla storica 16th Street a Washington di fronte alla Casa Bianca. Lo spazio era stato creato in seguito all'omicidio da parte della polizia dell'afromaericano George Floyd, che aveva suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti. Nel filmato si vedono gli operai che rimuovono la grande scritta gialla 'Black Lives Matter' dipinta sulla strada, una decisione presa dalla sindaca della capitale americana Muriel Bowser in seguito alle pressioni dei repubblicani al Congresso. Si prevede che i lavori dureranno circa sei settimane.