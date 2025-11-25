Washington: la bella vita di Gobble e Waddle, i due tacchini graziati da Trump e Melania

A Washington tutto è pronto per una delle tradizioni più curiose del Thanksgiving: la grazia presidenziale dei tacchini. Donald Trump e Melania celebreranno l’usanza salvando due esemplari provenienti dalla North Carolina. I “fortunati” di quest’anno si chiamano Gobble e Waddle, e al loro arrivo nella capitale sono stati accolti in grande stile al Willard InterContinental Hotel, struttura di lusso a pochi passi dalla Casa Bianca. La cerimonia, introdotta nel 1947 durante la presidenza Truman, è diventata un appuntamento simbolico e molto seguito. Dopo il rituale della grazia, Gobble e Waddle torneranno nel loro Stato d’origine, dove vivranno per il resto dei loro giorni sotto le cure del Dipartimento di Scienze Avicole Prestage della North Carolina State University.