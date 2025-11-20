Washington, il palleggio impossibile: Trump e CR7 giocano a calcio alla Casa Bianca grazie all'Ai

E’ diventato rapidamente virale il video in cui Donald Trump e Cristiano Ronaldo palleggiano insieme nello Studio ovale, alla Casa Bianca. Le immagini, però, non sono reali. Si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale e pubblicato dallo stesso presidente americano sul suo social Truth. La clip arriva all’indomani della cena di gala con il principe saudita Mohammed bin Salman, durante la quale Trump ha raccontato che CR7 è l’idolo di suo figlio Barron.