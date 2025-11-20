Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
quando si dice surreale

Washington, il palleggio impossibile: Trump e CR7 giocano a calcio alla Casa Bianca grazie all'Ai

Un video generato dall'intelligenza artificiale trasforma Trump e Ronaldo in compagni di palleggi.

20 Nov 2025 - 12:19
00:46 

E’ diventato rapidamente virale il video in cui Donald Trump e Cristiano Ronaldo  palleggiano insieme nello Studio ovale, alla Casa Bianca. Le immagini, però, non sono reali. Si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale e pubblicato dallo stesso presidente americano sul suo social Truth. La clip arriva all’indomani della cena di gala con il principe saudita Mohammed bin Salman, durante la quale Trump ha raccontato che CR7 è l’idolo di suo figlio Barron. 

video evidenza