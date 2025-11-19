Washington, cena di lusso alla Casa Bianca: al tavolo anche Musk e Ronaldo

Una cena formale ha riunito alla Casa Bianca ospiti di primo piano, accanto al presidente Donald Trump, in occasione della visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. L'evento si è svolto a Washington, in un contesto elegante e illuminato da lunghe candele. Tra gli invitati c'erano figure di spicco del mondo economico e sportivo. Elon Musk è stato ripreso mentre sorseggiava acqua al tavolo, affiancato dal presidente della FIFA Gianni Infantino e dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. A catturare particolare attenzione è stata la presenza di Cristiano Ronaldo, che in passato aveva espresso stima verso Trump durante alcune interviste. Il presidente ha scherzato sul fatto che l'arrivo dell'attaccante abbia contribuito a migliorare la sua immagine agli occhi del figlio Barron.