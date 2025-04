Volontari in azione nel sud del Marocco: missione pulizia alle porte del Sahara

Nel sud del Marocco, un gruppo di volontari si è mobilitato per ripulire l'area desertica al confine con il Sahara, dando la caccia ai rifiuti nascosti tra le dune. Non è stato difficile trovarli: bottiglie, sacchetti di plastica e ogni genere di scarto affioravano dalla sabbia. Circa cinquanta persone, equipaggiate con guanti e sacchi per la spazzatura, hanno lavorato intensamente per cinque ore, concentrandosi nella zona periferica di un villaggio ai margini del deserto. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sono stati raccolti tra i 400 e i 600 chili di rifiuti.