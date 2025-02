Due caccia militari Eurofighter dell'Aeronautica italiana hanno scortato un Boeing dopo che l'aereo ha cambiato rotta in seguito a un allarme bomba a bordo. Il volo, partito da New York, era diretto a New Delhi quando sul Mar Caspio ha virato per poi atterrare all'aeroporto di Fiumicino dove gli artificieri hanno condotto i necessari controlli.