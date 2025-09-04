Volenterosi, Zelensky: "La principale garanzia è aiutare l'Ucraina ad avere un esercito forte"

Logo Tgcom24
di Luca Pesante
04 Set 2025 - 21:25
"Abbiamo discusso i dettagli delle condizioni di sicurezza per il nostro Paese. Ringrazio tutti per aver compreso che la principale garanzia è aiutare l'Ucraina ad avere un esercito forte". Volodimir Zelensky fotografa l'esito del vertice a Parigi dei Paesi volenterosi, i principali alleati di Kiev, non solo in termini militari, presieduto dai leader delle due potenze nucleari del continente, il francese Macron e il britannico Starmer. 

