Viviana Pifferi: "Non immaginavo mia sorella Alessia potesse fare una cosa del genere"

“Ci faceva credere di essere una mamma super attenta: vestitini, abitini, la lavava, la cambiava”. Sono le parole di Viviana Pifferi, sorella di Alessia, la mamma che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana di soli 18 mesi e che ora è stata condannata a 24 anni in appello per l’omicidio. “Mia sorella è in tribunale a due metri da me - racconta la Viviana Pifferi - il carico di rabbia che io ho dentro e stare comunque composta e posata ci ha fatto male. Ma fisicamente, anche”.