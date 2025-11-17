Logo Tgcom24
Viviana Pifferi: "Non immaginavo mia sorella Alessia potesse fare una cosa del genere"

La sorella di Alessia Pifferi racconta a Verissimo la tragedia della piccola Diana: "Mia sorella ci faceva credere di essere una mamma super attenta"

17 Nov 2025 - 11:39
01:08 

“Ci faceva credere di essere una mamma super attenta: vestitini, abitini, la lavava, la cambiava”. Sono le parole di Viviana Pifferi, sorella di Alessia, la mamma che ha lasciato morire di stenti sua figlia Diana di soli 18 mesi e che ora è stata condannata a 24 anni in appello per l’omicidio. “Mia sorella è in tribunale a due metri da me - racconta la Viviana Pifferi - il carico di rabbia che io ho dentro e stare comunque composta e posata ci ha fatto male. Ma fisicamente, anche”.