Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
A Tgcom24

Vittime sul lavoro, il presidente dell'Inail: "Le norme ci sono e sono sufficienti ma vanno fatte rispettare"

L'intervista a Fabrizio D'Ascenzo

15 Dic 2025 - 16:50
10:06 

"Vittime sul lavoro? Le norme ci sono e sono sufficienti ma vanno fatte rispettare. La sicurezza è un investimento e non un costo. Bisogna aiutare le imprese a fare investimenti in tema di sicurezza". Lo ha detto a Tgcom24 Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail.

"C'è un lievissimo aumento degli infortuni negli ultimi mesi. Massima attenzione a quelli in itinere: da casa al lavoro e dal lavoro a casa. Il lavoratore è sempre assicurato e questa è una misura di civiltà", ha aggiunto.

intervista tgcom24
inail
video evidenza