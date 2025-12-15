Vittime sul lavoro, il presidente dell'Inail: "Le norme ci sono e sono sufficienti ma vanno fatte rispettare"

L'intervista a Fabrizio D'Ascenzo
"Vittime sul lavoro? Le norme ci sono e sono sufficienti ma vanno fatte rispettare. La sicurezza è un investimento e non un costo. Bisogna aiutare le imprese a fare investimenti in tema di sicurezza". Lo ha detto a Tgcom24 Fabrizio D'Ascenzo, presidente dell'Inail.
"C'è un lievissimo aumento degli infortuni negli ultimi mesi. Massima attenzione a quelli in itinere: da casa al lavoro e dal lavoro a casa. Il lavoratore è sempre assicurato e questa è una misura di civiltà", ha aggiunto.